Udinese: Gotti in bilico, si valuta l'esonero (Di martedì 7 dicembre 2021) La pesante sconfitta subìta ieri sera ad Empoli potrebbe costare a Luca Gotti la panchina dell'Udinese. La società friuliana si è presa qualche ora di riflessione prima di decidere se sollevare il tecnico oppure proseguire con lui almeno fino al match casalingo di sabato prossimo contro il Milan. Nel frattempo, però, già circolano i nomi dei possibili sostituti. Udinese: Chi potrebbe sostituire Gotti? Momento delicato per il club friuliano per nulla soddisfatta dell'andamento della squadra soprattutto lontano da casa dove non vince da tre mesi. La posizione in classifica non è drammatica ma non fa nemmeno dormire sogni tranquilli, quindi non bisogna perdere altro tempo. Va da sè che occorre valutare con attenzione la posizione del tecnico Luca Gotti, che radio mercato da ...

