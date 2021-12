Smart working, accordo tra Governo e parti sociali all’insegna del dialogo (Di martedì 7 dicembre 2021) accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro. “Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali”, ha detto il ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. “Il metodo del dialogo sociale è da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021)trasulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro. “Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto esono stati fondamentali”, ha detto il ministro Andrea Orlando. Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e ilsociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. “Il metodo delsociale è da ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Lo #smartworking, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratteri… - Agenzia_Ansa : Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Sulla base delle linee guida proposte dal ministro del l… - ninda1952 : RT @RaiNews: #smartworking, accordo siglato al ministero del Lavoro con le parti sociali - bizcommunityit : Smart working privati 2022, accordo, regole, orari, tempi, disconnessione: come funziona - bizcommunityit : Smart working, ecco il protocollo per il settore privato: dal riposo agli straordinari -