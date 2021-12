Scambiata per Rihanna mentre canta con un artista di strada: fan increduli, ma in realtà non è lei (Di martedì 7 dicembre 2021) Al centro di Bruxelles centinaia di persone pensavano di aver incontrato Rihanna mentre si esibiva nella sua hit Diamonds con un artista di strada: in realtà era Priscila Beatrice, la sua sosia. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 7 dicembre 2021) Al centro di Bruxelles centinaia di persone pensavano di aver incontratosi esibiva nella sua hit Diamonds con undi: inera Priscila Beatrice, la sua sosia. L'articolo proviene da City Roma News.

