Putin prova a sovvertire le alleanze mondiali

(Di martedì 7 dicembre 2021) Amichevole con l’India, minaccioso con Washington a proposito dell’Ucraina, incurante dell’irritazione cinese per la collaborazione con New Delhi, il presidente russo si muove all’insegna della flessibilità. Leggi

Amicizie flessibili A complicare ulteriormente la situazione c'è il fatto chenon si è presentato a mani vuote, ma ha consegnato all'India il suo famoso sistema antimissile S - 400, che ...Infine, un conflitto contro la Russia, potenza nucleare, metterebbe a durail consenso interno di(specie se le perdite dovesero essere elevate) ma anche la tenuta della NATO e della UE ...Amichevole con l’India, minaccioso con Washington a proposito dell’Ucraina, incurante dell’irritazione cinese per la collaborazione con New Delhi, il presidente russo si muove all’insegna della flessi ...Da Teheran fanno i duri sul nucleare a Vienna. La Cina compra il loro petrolio, nonostante le sanzioni. Putin ammassa truppe al confine con l’Ucraina. Visto il presidente all’opera in Afghanistan, ora ...