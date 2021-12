Procida 2022 all’Expo di Dubai, Riitano: Vi aspettiamo, il nostro è un laboratorio di felicità sociale (Di martedì 7 dicembre 2021) “Vi invitiamo a Procida, in punta di piedi, per apprezzare il nostro laboratorio di felicità sociale rivolto a un turismo lento e di ritorno, capace di generare relazioni virtuose tra chi ospita e chi arriva”. Così il direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura, Agostino Riitano, ospite all’Esposizione Universale di Dubai nel corso dell’evento “Digital ecosystem of culture: protecting the past to build the future”, organizzato dalla Regione Campania. Nel corso del suo intervento Riitano ha illustrato gli assi del progetto, che garantisce “una nuova centralità agli agenti critici del cambiamento dell’Agenda Onu 2030, giovani donne e bambini, e una relazione sempre più forte tra processi di rigenerazione urbana e innovazione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021) “Vi invitiamo a, in punta di piedi, per apprezzare ildirivolto a un turismo lento e di ritorno, capace di generare relazioni virtuose tra chi ospita e chi arriva”. Così il direttore diCapitale Italiana della Cultura, Agostino, ospite all’Esposizione Universale dinel corso dell’evento “Digital ecosystem of culture: protecting the past to build the future”, organizzato dalla Regione Campania. Nel corso del suo interventoha illustrato gli assi del progetto, che garantisce “una nuova centralità agli agenti critici del cambiamento dell’Agenda Onu 2030, giovani donne e bambini, e una relazione sempre più forte tra processi di rigenerazione urbana e innovazione ...

