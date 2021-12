Prima della Scala, con Lady Macbeth Anna Netrebko si metterà alla prova della storia (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre si inaugura, come da consuetudine, la stagione del teatro alla Scala di Milano. Titolo verdiano in cartellone: Macbeth, che mancava da molto tempo nelle stagioni scaligere, a dirigere Riccardo Chailly, il maggior direttore verdiano vivente e direttore musicale del teatro milanese, la regia sarà di Davide Livermore. Chailly ha un onusto carnet di referenze per l’opera in cartellone, avendo assistito Abbado nel 1975 nelle mitiche recite dirette dal suo indimenticato maestro e avendone diretto a Bologna, e poi inciso, un’edizione spettacolare in disco (poi anche in video). Oltre la cortina fumogena dell’evento mondano, cerimonia laica meneghina tra le più sentite, con parti come sempre contrapposte, il cartellone prevede la presenza innanzitutto della star sopranile di questi anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre si inaugura, come da consuetudine, la stagione del teatrodi Milano. Titolo verdiano in cartellone:, che mancava da molto tempo nelle stagioni scaligere, a dirigere Riccardo Chailly, il maggior direttore verdiano vivente e direttore musicale del teatro milanese, la regia sarà di Davide Livermore. Chailly ha un onusto carnet di referenze per l’opera in cartellone, avendo assistito Abbado nel 1975 nelle mitiche recite dirette dal suo indimenticato maestro e avendone diretto a Bologna, e poi inciso, un’edizione spettacolare in disco (poi anche in video). Oltre la cortina fumogena dell’evento mondano, cerimonia laica meneghina tra le più sentite, con parti come sempre contrapposte, il cartellone prevede la presenza innanzituttostar sopranile di questi anni, ...

