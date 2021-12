Norvegia, Tromsoe con maglia speciale pro diritti umani Qatar (Di martedì 7 dicembre 2021) A meno di un anno dall’inizio del Mondiale, la squadra norvegese del Tromsoe, che nel 2005 fu rivale della Roma in Coppa Uefa, ha deciso di indossare una maglia speciale per tornare a sollevare la questione dei diritti umani in Qatar. Il terzo kit, infatti, è stato creato in collaborazione con Amnesty International ed è il primo al mondo a presentare un codice QR che permetterà a coloro che lo scannerizzeranno di accedere a una pagina con informazioni dettagliate sulle condizioni dei lavoratori in Qatar. “Il Tromsoe è stato il primo club professionistico a denunciare le condizioni disumane nel paese – si legge in un comunicato ufficiale del club – . Speravamo che Fifa e Qatar ci ascoltassero, ma ovviamente il denaro ha ancora la meglio ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) A meno di un anno dall’inizio del Mondiale, la squadra norvegese del, che nel 2005 fu rivale della Roma in Coppa Uefa, ha deciso di indossare unaper tornare a sollevare la questione deiin. Il terzo kit, infatti, è stato creato in collaborazione con Amnesty International ed è il primo al mondo a presentare un codice QR che permetterà a coloro che lo scannerizzeranno di accedere a una pagina con informazioni dettagliate sulle condizioni dei lavoratori in. “Ilè stato il primo club professionistico a denunciare le condizioni disumane nel paese – si legge in un comunicato ufficiale del club – . Speravamo che Fifa eci ascoltassero, ma ovviamente il denaro ha ancora la meglio ...

