Napoli-Leicester, l’ordinanza del Comune: stop a bevande e alcool (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDivieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio Napoli Leicester del 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. E’ quanto stabilisce un’ordinanza del Comune di Napoli. 1) All’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDivieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita diin contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione diiche e superiche in occasione dell’incontro di calciodel 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di. E’ quanto stabilisce un’ordinanza deldi. 1) All’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona” nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLeicester, biglietti in vendita. ?? - sportface2016 : #UEL | Vietate bevande alcoliche e in vetro per #NapoliLeicester di giovedì 9 dicembre. - 100x100Napoli : C'è il divieto di vendita di alcolici per la sfida di #EuropaLeague. - RwondoNaples : Il mio pronostico per #Napoli - #Leicester è: bestemmie, su bestemmie su bestemmie #NapLei #UEL -