Milan-Liverpool è 1-1 all’intervallo | Salah risponde a Tomori L’Inter gioca | Kroos segna 1-0 Real

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si sono conclusi i primi tempi delle gare di stasera, valide per il sesto turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Ilospita ile passa in vantaggio alla mezz’ora: San Siro esplode. E’ Fikayoa sbloccare la gara, il difensore inglese insacca sugli sviluppi di un corner conquistato da Ibra: Alisson dice no a Kessie, ma non può nulla sul tapin del 23 rossonero.Mohamedagguanta il pari a dieci minuti dalla fine del primo tempo: Oxlade-Chamberlain tira in maniera violenta, ma centrale, dal limite dell’area. Maignan non riesce a bloccare e sulla respinta l’egiziano non perdona.comanda il gioco per diciassette minuti al Bernabéu, mail: Rodrygo serve, il tedesco prende la mira e infila ...