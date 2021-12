Le Iene: i soldi di Cazzaniga sono serviti per un’altra truffa? (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Iene Stasera in prima serata su Italia 1, a “Le Iene”, Ismaele La Vardera torna sulla vicenda di Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Al centro del servizio una nuova testimonianza: Massimo, un ragazzo pugliese di 25 anni, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta - la donna con cui anche Cazzaniga parlava a telefono e di cui era innamorato – come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, Massimo racconta di aver ricevuto dalla donna, – che però a lui si è presentato come Chloe Madison, modella e attrice statunitense – nell’arco dell’ultimo anno molti regali, soldi accreditati sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 dicembre 2021) LeStasera in prima serata su Italia 1, a “Le”, Ismaele La Vardera torna sulla vicenda di Roberto, il pallavolistato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Al centro del servizio una nuova testimonianza: Massimo, un ragazzo pugliese di 25 anni, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta - la donna con cui ancheparlava a telefono e di cui era innamorato – come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, Massimo racconta di aver ricevuto dalla donna, – che però a lui si è presentato come Chloe Madison, modella e attrice statunitense – nell’arco dell’ultimo anno molti regali,accreditati sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta ...

