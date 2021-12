La Provincia di Salerno in totale sinergia con Masterplan (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la Regione Campania si è tenuto l’incontro per fare il punto sul Masterplan di sviluppo della fascia costiera del Litorale Salerno sud, convocato fa Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum e Consigliere delegato dal Governatore On. Vincenzo De Luca. “Sicuramente la redazione del Masterplan – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – rappresenta per tutto il territorio Provinciale un importante occasione di sviluppo, in particolare per la fascia costiera fra Salerno e Castellabate che può così concretizzare le proprie potenzialità e diventare l’attrattore turistico che merita di essere. Noi come Provincia di Salerno ovviamente siamo a disposizione per il coordinamento dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la Regione Campania si è tenuto l’incontro per fare il punto suldi sviluppo della fascia costiera del Litoralesud, convocato fa Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum e Consigliere delegato dal Governatore On. Vincenzo De Luca. “Sicuramente la redazione del– dichiara il Presidente delladiMichele Strianese – rappresenta per tutto il territoriole un importante occasione di sviluppo, in particolare per la fascia costiera frae Castellabate che può così concretizzare le proprie potenzialità e diventare l’attrattore turistico che merita di essere. Noi comediovviamente siamo a disposizione per il coordinamento dei ...

