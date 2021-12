Green Pass, a Viterbo, e non solo, scattano le multe per gli studenti: chiesta deroga (Di martedì 7 dicembre 2021) Le recenti novità sul Green Pass hanno iniziato inevitabilmente a generare disagi e confusione in diversi ambiti: come in quello scolastico e dei trasporti. Nel Lazio, ad esempio a Viterbo, numerosi controlli sui bus e relative multe agli studenti privi di Pass: e in scia di un dissenso generale, sono molti i presidenti regionali a suggerire all’esecutivo di far scattare solo fra qualche giorno le sanzioni almeno per i minorenni; o, ancora spingere il governo a pensare a una deroga. Se nella Tuscia e ovunque vengono comminate sanzioni elevate per l’assenza del certificato base, il nodo è: poiché alle scuole medie e alle superiori non è richiesto il Green Pass, è corretto che gli studenti senza ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Le recenti novità sulhanno iniziato inevitabilmente a generare disagi e confusione in diversi ambiti: come in quello scolastico e dei trasporti. Nel Lazio, ad esempio a, numerosi controlli sui bus e relativeagliprivi di: e in scia di un dissenso generale, sono molti i presidenti regionali a suggerire all’esecutivo di far scattarefra qualche giorno le sanzioni almeno per i minorenni; o, ancora spingere il governo a pensare a una. Se nella Tuscia e ovunque vengono comminate sanzioni elevate per l’assenza del certificato base, il nodo è: poiché alle scuole medie e alle superiori non è richiesto il, è corretto che glisenza ...

Advertising

Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - fattoquotidiano : Il tribunale di Namur, in Vallonia, ha bocciato il Green pass belga, seconda sentenza contraria al lasciapassare do… - isladecoco7 : RT @Lorenzo62752880: Il governo francese chiude le discoteche per almeno un mese da questo venerdì. Ma non dicevano che col green pass (o… - JJ1897JJ : RT @AzzurraBarbuto: Stupri sui treni, anziani assassinati con la motosega in centro, o uccisi per 200 euro. Sono le ultime cronache dal cuo… -