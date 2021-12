Grande Fratello Vip e il prolungamento a marzo | chi resta e chi va via

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’edizione delVip 6 andrà avanti sino a. Inizia a sentirsi forte l’ansia dentro la casa di Cinecittà tra chi vorrebbe lasciarla e chi invece vuole rimanere in gioco Sarà un’edizione lunga, la più lunga della storia del programma. Infatti ilVip durerà sino ama questo i concorrenti non lo sanno ancora. C’è la possibilità che alcuni decidano di andare via la prossima settimana per passare il Natale con i propri cari, ma c’è anche chi di lasciare proprio non vuol saperne: è il caso di Katia Ricciarelli e Giucas Casella che proprio nella casa di Cinecittà si trovano benissimo. Tra i concorrenti che vorrebbero lasciare per motivi diversi ci sono Aldo Montano, che non vede l’ora di riabbracciare Olga e i figli, che proprio ieri sera durante la ...