GF Vip 6 | Soleil Sorgé pronta ad un gesto clamoroso | “Sono distrutta”

(Di martedì 7 dicembre 2021) . Ore di riflessione per lei e non solo per la storia con Alex Belli La data limite si avvicina e nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di riflessioni. Alcuni tra i gieffini della prima ora da qualche tempo hanno manifestato L'articolo proviene da Inews.it.

... Scontro tra Lulù e Maria Monsè, poi la pace;su Montano: 'E' come la Svizzera, troppo neutrale'; Alex su: 'Devo andarmene da qui, non sono lucido'; Enzo Paolo Turchi al GFper una ...Alex Belli toglie la maschera e nella notte aconfessa: ' Se Delia mi lascia non finisce il mondo , amen'. L'attore dopo il lungo confronto durante la puntata del GFprima con Signorini e poi con la bionda 27enne si lascia andare. ...Soleil Sorge ha un fidanzato segreto di nome Carlo, ma chi è questo ragazzo? E quanti anni ha? Tutti i dettagli all'interno!Alex Belli toglie la maschera e nella notte a Soleil confessa: “Se Delia mi lascia non finisce il mondo, amen”. L’attore dopo il lungo confronto durante la puntata del GF Vip prima con Signorini e poi ...