Advertising

Billa42_ : Erdogan in Qatar per concludere nuovi accordi - RadioItaliaIRIB : Turchia, Erdogan e' giunto in Qatar: obiettivo salvare la lira - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: 'La #Turchia mira a rafforzare la sua cooperazione con i Paesi del Golfo”,ha detto Erdogan in partenza per Doha,per un… - MarianoGiustino : 'La #Turchia mira a rafforzare la sua cooperazione con i Paesi del Golfo”,ha detto Erdogan in partenza per Doha,per… - MenaNews_info : Erdogan visita il Qatar mentre la lira turca affonda -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan Qatar

Nova News

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nella ... organizzata a Doha in occasione della visita di Stato del presidente turco, Recep Tayyip. Nella ...Il presidente turco, Recep Tayyip, si trova in visita ufficiale in, dove rimarrà fino a martedì 7 dicembre, su invito dell'emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e per partecipare al settimo meeting del Comitato supremo ...Turkey’s Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani have raised the possibility of jointly operating Kabul’s international airport.DOHA: Turkey and Qatar on Monday raised the possibility of jointly operating Afghanistan’s Taliban-controlled airport, as President Recep Tayyip Erdogan set off for two days of talks in Doha.“We are ...