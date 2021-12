Droni: presto porteranno anche i vaccini, si moltiplicano i progetti sanitari (2) (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un sistema simile è stato sviluppato da ABzero, start-up toscana incubata dal Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa) e spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che vede l'utilizzo di un drone multirotore dotato di una 'smart capsule' brevettata per il trasporto di sangue, emoderivati, medicinali e anche tamponi covid tra strutture sanitarie. Un nuovo drone è stato invece realizzato dalla società romana Eurolink Systems: si tratta del quadricottero 'Beluga' dotato di una cargo-bay per il trasporto di sacche di sangue, plasma e farmaci in aree difficili da raggiungere rapidamente o in situazioni di emergenza. Altri progetti sono in fase di studio: il Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi, nell'ambito del progetto europeo 'Corus-Xuam', sperimenterà il trasporto urgente di vaccini con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un sistema simile è stato sviluppato da ABzero, start-up toscana incubata dal Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa) e spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che vede l'utilizzo di un drone multirotore dotato di una 'smart capsule' brevettata per il trasporto di sangue, emoderivati, medicinali etamponi covid tra strutturee. Un nuovo drone è stato invece realizzato dalla società romana Eurolink Systems: si tratta del quadricottero 'Beluga' dotato di una cargo-bay per il trasporto di sacche di sangue, plasma e farmaci in aree difficili da raggiungere rapidamente o in situazioni di emergenza. Altrisono in fase di studio: il Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi, nell'ambito del progetto europeo 'Corus-Xuam', sperimenterà il trasporto urgente dicon ...

