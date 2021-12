Curling | Preolimpico Leeuwarden 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario e date

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà la cittadina di(Paesi Bassi) a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per quanto concerne il. All’evento parteciperanno nove squadre maschile e altrettanti formazioni femminili, che si affronteranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta): le prime quattro classificate accederanno alle semifinali dove si contenderanno i tre pass in palio per i Giochi. Alla rassegna a cinque cerchi sono già qualificate sette compagini, ovvero le prime sei classificate degli ultimi Mondiali e la Cina in quanto Paese organizzatori. Ci sono ancora tre biglietti a disposizione e l’Italia cercherà di agguantarli. Il quartetto maschile è tra i favoriti della vigilia, visto anche lo splendido bronzo conquistato ai recenti Europei. Le ragazze, invece, dovranno davvero superarsi per ...