CorSport: inchiesta plusvalenze Juve, primo scambio documenti tra Procura e Figc (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Procura di Torino avrebbe inviato alla Procura Figc una prima parte della documentazione riguardante l’inchiesta sulla Juventus per le plusvalenze. Si tratta solo di una piccola parte, ma lo scambio documenti è iniziato. “Anche sul piano sportivo va avanti il lavoro della Procura della Figc per quel che riguarda l’inchiesta legata al caso plusvalenze. E il canale con la Procura di Torino si conferma aperto. Negli scorsi giorni è infatti arrivata una prima parte di documentazione, vale a dire tutti gli atti ritenuti già ostensibili, comunque una piccola parte rispetto a quanto sia ancora ovviamente custodito dai pm: per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ladi Torino avrebbe inviato allauna prima parte della documentazione riguardante l’sullantus per le. Si tratta solo di una piccola parte, ma loè iniziato. “Anche sul piano sportivo va avanti il lavoro delladellaper quel che riguarda l’legata al caso. E il canale con ladi Torino si conferma aperto. Negli scorsi giorni è infatti arrivata una prima parte di documentazione, vale a dire tutti gli atti ritenuti già ostensibili, comunque una piccola parte rispetto a quanto sia ancora ovviamente custodito dai pm: per ...

