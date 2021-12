Coppa, in vendita i biglietti per Fiorentina-Benevento: settore ospiti a 8€ (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono in vendita sul circuito TicketOne i biglietti per assistere alla sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento in programma allo stadio Artemio Franchi mercoledì 15 dicembre alle ore 21. La vincente della sfida in gara unica se la vedrà con il Napoli negli ottavi di finale della manifestazione. Il prezzo fissato per i tagliandi riservati ai tifosi ospiti è di 8 euro. L’acquisto dei biglietti può essere effettuato a questo link. Il club viola ricorda che l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo presentando la Certificazione Verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato), come previsto DL 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono insul circuito TicketOne iper assistere alla sfida diItalia train programma allo stadio Artemio Franchi mercoledì 15 dicembre alle ore 21. La vincente della sfida in gara unica se la vedrà con il Napoli negli ottavi di finale della manifestazione. Il prezzo fissato per i tagliandi riservati ai tifosiè di 8 euro. L’acquisto deipuò essere effettuato a questo link. Il club viola ricorda che l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo presentando la Certificazione Verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato), come previsto DL 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il ...

