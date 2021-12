Consiglio di Stato | sospesa la surroga | Longo e Pendinelli restano consiglieri regionali pugliesi Scalera e De Palma a casa Camera di consiglio a gennaio

Advertising

RobertoBurioni : Il diritto alla salute giustamente prevale sugli arzigogoli mentali dei legulei (e delle leguleie). (PS: di legge i… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - FrancescoBarch1 : Consiglio di Stato, Sezione V, novembre 2021 - horowitzvla : Il Pres. #Conte @giuseppeconteIT è stato e ritornerà ad essere un ottimo presidente del consiglio!! #m5s #renzi #arabiaviva #meb - NoiNotizie : Consiglio di Stato, sospesa la surroga: Longo e Pendinelli restano consiglieri regionali pugliesi -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato

Infine, gli atti del processo civile riguardano un cristiano che sarebbediscriminato ... Mentre da Palazzo Chigi fanno sapere che il presidente del, Mario Draghi , esprime soddisfazione ..."Grave", secondo il segretario, che nella discussione nel governo sul fisco e l'Irpef "il presidente delsiamesso in minoranza". Landini: "Non andiamo in piazza contro la Cisl" Sull'...La discussione su Aeb degenera. Il Pd: "Non possiamo più giustificare i toni e i modi dell’opposizione". La minoranza: "Fatto gravissimo" ...