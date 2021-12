Cgil-Uil | è sciopero contro la manovra ma Cisl non ci sta

(Di martedì 7 dicembre 2021)e Uil considerano “insoddisfacente” lae hanno quindi deciso di proclamare unodi otto ore in data giovedì 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma. Dopo l’annuncio arriva la replica di Palazzo Chigi: «Facciamo tanto per famiglie, lavoratori e pensionati». La decisione di procedere alloarriva dopo settimane di interlocuzioni difficili tra i sindacati e il governo, l’ultima delle quali avvenuta la scorsa settimana sulla legge di Bilancio. Dopo che laaveva preso tale decisione venerdì scorso, nella serata di ieri è arrivata anche la nota della Uil. Le due istituzioni hanno dunque riunito i propri organismi statutari per valutare laeconomica varata dal Governo. Lonon riguarda i lavoratori dei trasporti, ...

Advertising

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - Agenzia_Ansa : Cgil-Uil, sciopero di 8 ore il 16 dicembre contro la Manovra. Annunciata una manifestazione a Roma #ANSA - TeresaBellanova : In viaggio verso Roma, collegata con i sindacati scuola Cgil, Uil, Snals Confsal e Gilda che hanno chiesto un confr… - BomprezziMarco : RT @velo_di_maia: Capolavoro del grillino di complemento, orfano di #Conte, #Landini e della #Cgil! Rompono l'unità sindacale tirandosi die… - Canio44536762 : RT @ElioLannutti: Manovra, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 16 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Uil

non ci stanno e proclamano lo sciopero generale contro la manovra , mentre la Cisl si sfila : la legge di Bilancio dunque spacca i sindacati. Il 16 dicembre sciopero di 8 ore contro le ...Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un colloquio con Repubblica, commentando l'annuncio della proclamazione da parte didello sciopero generale del 16 dicembre. 'Bisogna ...Manovra economica 2022, Cgil e Uil annunciano lo sciopero generale mentre la Cisl non aderisce. La reazione del governo ...(Teleborsa) - Per il 16 dicembre Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di 8 ore. La manifestazione nazionale avrà luogo a Roma mentre in altre 4 città si terranno ...