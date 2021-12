Capelli sposa 2022: i trend per tutte le lunghezze (corti, medi e lunghi) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 2022 si avvicina e c’è già chi fa i conti con i primi preparativi per il matrimonio. A tal proposito è già stata tracciata la strada delle tendenze per quanto riguarda i Capelli sposa e le acconciature più eleganti e ricercate. Ancora una volta le pettinature più interessanti fanno capolino attraverso i social e si va come sempre dalle proposte più semplici e intramontabili a quelle più elaborate e preziose. La scelta è ampia e accontenta tutte le lunghezze di capello. Inoltre, a prescindere dalla lunghezza della chioma, quello che sembra non mancare affatto nelle acconciature da sposa del 2022 sono senza dubbio gli accessori gioielli e quelli floreali, di chiara ispirazione bohémien. Uno stile ormai ben conosciuto, che evoca la natura senza rinunciare a un tocco di ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilsi avvicina e c’è già chi fa i conti con i primi preparativi per il matrimonio. A tal proposito è già stata tracciata la strada delle tendenze per quanto riguarda ie le acconciature più eleganti e ricercate. Ancora una volta le pettinature più interessanti fanno capolino attraverso i social e si va come sempre dalle proposte più semplici e intramontabili a quelle più elaborate e preziose. La scelta è ampia e accontentaledi capello. Inoltre, a prescindere dalla lunghezza della chioma, quello che sembra non mancare affatto nelle acconciature dadelsono senza dubbio gli accessori gioielli e quelli floreali, di chiara ispirazione bohémien. Uno stile ormai ben conosciuto, che evoca la natura senza rinunciare a un tocco di ...

