Bimba di 18 mesi uccisa a Cabiate | condannato all’ergastolo l’ex compagno della madre

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, 26enne di Camnago, frazione di Lentate Sul Seveso, per l'omicidio della piccola Sharon, la figlia della compagna di soli 18 mesi, uccisa e seviziata l'11 gennaio scorso a Cabiate, nella casa della donna. La corte ha condannato l'imputato a risarcire il danno, fissando una

