Anziano ucciso a coltellate e con una motosega a Milano: ricercato un giovane già denunciato per atti persecutori (Di martedì 7 dicembre 2021) Potrebbe essere un conoscente della vittima, che lo aveva già denunciato per stalking, l'uomo che ieri sera a Milano, in zona Porta Romana, ha fatto irruzione in casa di un 82enne uccidendolo a colpi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Potrebbe essere un conoscente della vittima, che lo aveva giàper stalking, l'uomo che ieri sera a, in zona Porta Romana, ha fatto irruzione in casa di un 82enne uccidendolo a colpi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82… - MediasetTgcom24 : Anziano ucciso con motosega a Milano, preso il presunto omicida #PierantonioSecondi - Italia_Notizie : Milano, anziano ucciso in casa: interrogato il presunto killer. Dal trolley con le iniziali alle mail lasciate in p… - elaisafrenk : Ma questi orrendi romeni ce li dobbiamo tenere? ?????? #Romania - FonteUfficiale : Un uomo di 82 anni è stato ucciso a coltellate a casa sua. Il killer ha usato anche una motosega per aprire la port… -