Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 7 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 7 dicembre Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 7 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Secondo le Anticipazioni della puntata di oggi, per quanto riguarda il Trono Classico, Matteo Ranieri riceverà una sorpresa nel giorno del compleanno. La redazione ha infatti deciso di fare una sorpresa con una torta ...

