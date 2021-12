Agente Parisi e Casale | «Chi li prende fa un affare»

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’Mario Giuffredi ha elogiato le recenti prestazioni dicon l’Empoli ecol Verona L’Mario Giuffredi ha elogiato le recenti prestazioni dicon la maglia dell’Empoli econ quella del Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.– «regalo di Natale? Due giocatori importanti che ho sono. Voglio che stiano nei loro club fino a giugno, poi se ne parla. Sicuramente non sarà un problema mio spendere parole per questi ragazzi, sono di altissimo livello. Chi lifa un, se si prendono ora si fa unmentre a giugno si prendono al doppio. ...

... è diventato uno che ragiona molto pur non mutando il suo carattere da guerriero ' dice l'... Calciomercato:e Casale Parentesi di calciomercato con due prospetti su cui il Napoli sta ...NAPOLI - "a gennaio per il Napoli ? Da escludere ": queste le parole dell'del giocatore dell' Empoli , Mario Giuffredi , a Radio Marte. Il procuratore ha riannodato i fili del discorso aperto dal ..."Fabiano Parisi a gennaio per il Napoli? Da escludere": queste le parole dell'agente del giocatore dell'Empoli, Mario Giuffredi, a Radio Marte, durante Si Gonfia La Rete. Del pendolino di Serino (comu ...Giuffredi, agente di Mario Rui, interviene a Radio Marte e svela: "Abbiamo una scommessa, vince lo scudetto col Napoli e poi va a Dubai".