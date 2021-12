(Di martedì 7 dicembre 2021) Hanno iniziato a prepararlo ad ottobre. Tante mattonelle, con tanti colori, tutti realizzati con l’. Il risultato: l’diche ora è in piazza ad. E’ questo il frutto del lavoro di una cinquantina di signore, ma anche giovani, del centro per anziani Il filo d’Arianna, gestito dall’associazione Le radici del Sud che hannounalto 12 metri, facendo segnare probabilmente un record almeno italiano.

Advertising

SkyTG24 : A Ostuni l'albero di Natale è realizzato all'uncinetto da decine di donne - RosannaVaroli : Ostuni, l'albero di Natale di 12 metri è fatto all'uncinetto: l'impresa di 50 nonne - zazoomblog : A Ostuni l’albero di Natale è fatto all’uncinetto all’insegna della solidarietà - #Ostuni #l’albero #Natale #fatto - arcocielo : RT @greenMe_it: L’albero di Natale fatto all’uncinetto dalle nonne di Ostuni, è il più alto di Italia - infoitinterno : A Ostuni l’albero di Natale è fatto all’uncinetto, all’insegna della solidarietà -

Ultime Notizie dalla rete : Ostuni albero

Hanno iniziato a prepararlo ad ottobre. Tante mattonelle, con tanti colori, tutti realizzati con l'uncinetto. Il risultato: l'di Natale che ora è in piazza ad. E' questo il frutto del lavoro di una cinquantina di signore, ma anche giovani, del centro per anziani Il filo d'Arianna, gestito dall'associazione Le ...Spostiamoci in Puglia, sulla linea di confine tra la Valle d'Itria e il Salento: ecco, la ... non dimenticate di passare da Piazza Italia , dove è stato posizionato un coloratissimodi ...A Ostuni l'albero di Natale, alto 12 metri, è stato realizzato all'uncinetto da decine di donne del centro anziani Il Filo di Arianna.Hanno iniziato a prepararlo ad ottobre. Tante mattonelle, con tanti colori, tutti realizzati con l’uncinetto. Il risultato: l’albero di Natale che ora è in piazza ad Ostuni. E’ questo il frutto del la ...