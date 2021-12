Vincenzo Capuano presenta a Salerno “Zero non esiste. Ritorno in Val d’Agri” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giovedì 15 dicembre, alle ore 18.00, presso il Salone Antonio Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in via Roma, 29 , Vincenzo Capuano presenta “Zero non esiste. Ritorno in Val d’Agri” (Lastaria). Intervengono Francesco D’Episcopo e Rita Occidente Lupo. Enzo, dopo la morte del padre recupera il suo mondo di carta: documenti di lavoro, agende piene di appunti, lettere alle persone più care. In un viaggio che copre il periodo dal Dopoguerra fino agli anni Settanta, viene narrata non solo la storia di un uomo ma quella di un’epoca intera. Eduardo arriva nella Val d’Agri (Basilicata) e scopre un territorio addormentato, abitato da contadini che ogni mattina, per un pezzo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Giovedì 15 dicembre, alle ore 18.00, presso il Salone Antonio Genovesi della Camera di Commercio diin via Roma, 29 ,nonin Val” (Lastaria). Intervengono Francesco D’Episcopo e Rita Occidente Lupo. Enzo, dopo la morte del padre recupera il suo mondo di carta: documenti di lavoro, agende piene di appunti, lettere alle persone più care. In un viaggio che copre il periodo dal Dopoguerra fino agli anni Settanta, viene narrata non solo la storia di un uomo ma quella di un’epoca intera. Eduardo arriva nella Val(Basilicata) e scopre un territorio addormentato, abitato da contadini che ogni mattina, per un pezzo di ...

