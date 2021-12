Uomini e donne | Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La scelta dell’ex tronista di, avvenuta a fine ottobre, aveva fatto scalpore perché avvenuta molto in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.ha scelto la corteggiatricedurante una puntata qualunque, dopo essersi reso conto che per lei provava qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre ragazze presenti in studio per lui. Sembrava l’inizio di una bellissima storia d’amore che, però, è giunta al termine dopo soltanto poche settimane. I gossip sul loro allontanamentocominciati prima dell’effettiva fine della relazione.si era infatti trovato più volte a smentire, pubblicamente, le voci sulla presunta separazione, ma ora la notizia è ufficiale:...

Uomini e Donne: Matteo Fioravanti aveva scelto Noemi Baratto in anticipo, ma la loro storia è già arrivata al capolinea.