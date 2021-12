Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 18:10 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid in primo piano entra in vigore da oggi in Italia il super Green pass login passerà ha portato resterà in vigore fino al 15 gennaio Con lo scopo di rendere più sicuro il periodo di festività incentivare azioni primo multato nella capitale durante i controlli per i passeggeri di busto e m a sanzione dell’Uomo gli agenti della polizia locale alla fermata di piazzale Flaminio il passeggero era appena sceso dall’autobus quando gli agenti gli hanno chiesto il certificato non ce l’ha perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni si è giustificato il cinquantenne romeno per lui è scattata una sanzione di €400 però mi arrivano anche dati incoraggianti per la campagna vaccinale abbiamo avuto un incremento del 39% delle vaccinazioni nella ultima settimana le prime dosi sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid in primo piano entra in vigore da oggi in Italia il super Green pass login passerà ha portato resterà in vigore fino al 15 gennaio Con lo scopo di rendere più sicuro il periodo di festività incentivare azioni primo multato nella capitale durante i controlli per i passeggeri di busto e m a sanzione dell’Uomo gli agenti della polizia locale alla fermata di piazzale Flaminio il passeggero era appena sceso dall’autobus quando gli agenti gli hanno chiesto il certificato non ce l’ha perché volevo vaccinarmi nei prossimi giorni si è giustificato il cinquantenne romeno per lui è scattata una sanzione di €400 però mi arrivano anche dati incoraggianti per la campagna vaccinale abbiamo avuto un incremento del 39% delle vaccinazioni nella ultima settimana le prime dosi sono ...

