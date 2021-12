“Tutti immaginavano”. Alessandra Mastronardi, c’è la conferma: per l’attrice è un momento d’oro (Di lunedì 6 dicembre 2021) momento d’oro per Alessandra Mastronardi, l’attrice che sta prestando il volto a una delle leggende mondiali della danza: Carla Fracci. Se n’era andata quasi nel silenzio, Carla, pochi mesi fa nella sua adorata Milano. Carla Nata il 30 agosto 1936 con il suo talento enorme ha regalato al pubblico interpretazioni memorabili. Soprattutto in ruoli romantici e drammatici come quelle di Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. A portarla via era stato un tumore che l’aveva colpita da tempo e che aveva vissuto con coraggio e strettissimo riserbo. Un compito duro quello di Alessandra Mastronardi che ha dovuto lavorare non poco per vestire i panni dell’etoile. Una trama semplice eppure complessa che si basa sull’autobiografia Passo dopo passo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)perche sta prestando il volto a una delle leggende mondiali della danza: Carla Fracci. Se n’era andata quasi nel silenzio, Carla, pochi mesi fa nella sua adorata Milano. Carla Nata il 30 agosto 1936 con il suo talento enorme ha regalato al pubblico interpretazioni memorabili. Soprattutto in ruoli romantici e drammatici come quelle di Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea. A portarla via era stato un tumore che l’aveva colpita da tempo e che aveva vissuto con coraggio e strettissimo riserbo. Un compito duro quello diche ha dovuto lavorare non poco per vestire i panni dell’etoile. Una trama semplice eppure complessa che si basa sull’autobiografia Passo dopo passo ...

