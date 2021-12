Super Green Pass, oggi scatta il via: chi potrà entrare allo stadio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Super Green Pass – Il Governo si muove in anticipo per evitare una nuova ondata di Covid-19: da oggi, infatti, entra in vigore il Super Green Pass. Cosa cambia rispetto al Green Pass normale? Scopriamolo insieme. Super Green Pass stadio Super Green Pass, come funziona Il Governo, infatti, ha pensato a un nuovo modo per dare una stretta sui vaccini e cercare di convincere gli scettici. Da oggi, lunedì 6 dicembre, varranno nuove regole per i non vaccinati: il Green Pass si sdoppia e solo chi è vaccinato o guarito dal Covid-19 potrà usufruire del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Il Governo si muove in anticipo per evitare una nuova ondata di Covid-19: da, infatti, entra in vigore il. Cosa cambia rispetto alnormale? Scopriamolo insieme., come funziona Il Governo, infatti, ha pensato a un nuovo modo per dare una stretta sui vaccini e cercare di convincere gli scettici. Da, lunedì 6 dicembre, varranno nuove regole per i non vaccinati: ilsi sdoppia e solo chi è vaccinato o guarito dal Covid-19usufruire del ...

