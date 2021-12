Super Green Pass al via: le info utili (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra oggi in vigore il nuovo Super Green Pass che impone più stringenti limitazioni alle persone che ottengono il certificato solo con il tampone Il Super Green Pass entra in vigore a partire da oggi 6 dicembre 2021. Chi non avrà il Green Pass rafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, se il proprio Comune o la propria Regione Passano in zona arancione. Né potrà sedersi ad un tavolo all’aperto di un ristorante ma potrà andare nei giorni feriali a fare shopping nei centri commerciali. All’arrivo del Super Pass il governo pubblica le Faq per chiarire i dubbi ancora aperti anche se rimangono dei nodi da sciogliere. I punti chiave del nuovo provvedimento Il documento di ... Leggi su zon (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra oggi in vigore il nuovoche impone più stringenti limitazioni alle persone che ottengono il certificato solo con il tampone Ilentra in vigore a partire da oggi 6 dicembre 2021. Chi non avrà ilrafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, se il proprio Comune o la propria Regioneano in zona arancione. Né potrà sedersi ad un tavolo all’aperto di un ristorante ma potrà andare nei giorni feriali a fare shopping nei centri commerciali. All’arrivo delil governo pubblica le Faq per chiarire i dubbi ancora aperti anche se rimangono dei nodi da sciogliere. I punti chiave del nuovo provvedimento Il documento di ...

