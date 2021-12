Speciale classifica in Europa: un azzurro è il primo in Serie A! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il CIES Football Observatory ha reso nota la classifica dei migliori calciatori Under 23 di tutta Europa, attribuendogli un valore di mercato, e a sorpresa in seconda posizione nella categoria ‘centrocampisti’ appare l’azzurro Eljif Elmas. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Eljif Elmas of SSC Napoli reacts during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il macedone, stando a quanto riferito, ha un valore di 70 milioni, alla pari di Jones del Liverpool e Rice del West Ham. L’unico ad avere un valore maggiore è Bellingham del Borussia Dortmund con una cifra pari a 120 milioni. L’ex Fenerbahce è al primo posto invece se si prendono in considerazione gli Under 23 della nostra ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il CIES Football Observatory ha reso nota ladei migliori calciatori Under 23 di tutta, attribuendogli un valore di mercato, e a sorpresa in seconda posizione nella categoria ‘centrocampisti’ appare l’Eljif Elmas. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Eljif Elmas of SSC Napoli reacts during theA match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il macedone, stando a quanto riferito, ha un valore di 70 milioni, alla pari di Jones del Liverpool e Rice del West Ham. L’unico ad avere un valore maggiore è Bellingham del Borussia Dortmund con una cifra pari a 120 milioni. L’ex Fenerbahce è alposto invece se si prendono in considerazione gli Under 23 della nostra ...

