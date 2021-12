(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un tris di vittorie pazzesco per Sofiache ha raggiunto i 35 podi totali di Coppa del Mondo, settima all time in Italia al pari di Piero Gros , davanti a lei Dominik Paris con 39, primo Tomba ...

RaiSport : ? Sofia #Goggia firma una tripletta storica Dopo le due discese, l'azzurra domina anche il #SuperG di #LakeLouise… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre v… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - infoitsport : Sci, tripletta di Goggia: 'Contenta, ma non abbasso la guardia' - tutticonvocati : Tripletta di Sofia #Goggia, che vince anche nel Super G: convocato @fvanetti: 'E' un inedito per lo sci femminile u… -

Un tris di vittorie pazzesco per Sofia Goggia che ha raggiunto i 35 podi totali di Coppa del Mondo, settima all time in Italia al pari di Piero Gros , davanti a lei Dominik Paris con 39, primo Tomba ...Dice di sì, finalmente lo è...certo ci voleva una". È stato un capolavoro, questo triplete. Riuscito in passato solo a due grandissime dello, la tedesca Katja Seizinger nel 1997 e per ...Tre vittorie consecutive per la Goggia a Lake Louise, due discese e un supergigante: bello, ma la stagione è lunga ...E triplete sia. La vittoria della maturità arriva in supergigante, la disciplina nella quale Sofia Goggia voleva alzare l’asticella. Missione compiuta. Prima di potenza, di convinzione. Altro che “gog ...