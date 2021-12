Roma, Mourinho ha ancora la fiducia della piazza: pressione su Pinto (Di lunedì 6 dicembre 2021) A cinque mesi dall’inizio della stagione del cambiamento, quella sotto l’insegna di Mourinho, i Giallorossi stanno deludendo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco: nonostante gli 83 milioni spesi sul mercato dal club, l’obiettivo quarto posto è già distante 9 punti. Dopo il brutto ko con l’Inter tanti tifosi hanno ammesso che se l’uomo in panchina non fosse stato lo Special One, difficilmente sarebbe scappato da una contestazione. La figura di Mou ne è uscita ammaccata, ma la speranza che solo lui possa invertire il trend resta solida tra la gente. In attesa del recupero degli infortunati, la palla viene passata ai Friedkin per il mercato di gennaio, che tuttavia si preannuncia oculato a causa del bilancio e della necessità di fare prima cassa con le uscite. In tal senso però è proprio l’operato del gm Tiago ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) A cinque mesi dall’iniziostagione del cambiamento, quella sotto l’insegna di, i Giallorossi stanno deludendo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco: nonostante gli 83 milioni spesi sul mercato dal club, l’obiettivo quarto posto è già distante 9 punti. Dopo il brutto ko con l’Inter tanti tifosi hanno ammesso che se l’uomo in panchina non fosse stato lo Special One, difficilmente sarebbe scappato da una contestazione. La figura di Mou ne è uscita ammaccata, ma la speranza che solo lui possa invertire il trend resta solida tra la gente. In attesa del recupero degli infortunati, la palla viene passata ai Friedkin per il mercato di gennaio, che tuttavia si preannuncia oculato a causa del bilancio enecessità di fare prima cassa con le uscite. In tal senso però è proprio l’operato del gm Tiago ...

