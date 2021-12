Regina Elisabetta in una valle di lacrime | Altro lutto a Corte (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Regina Elisabetta si augura che questo anno termini il prima possibile. La perdita di suo marito, il principe Filippo di Edimburgo, che le ha inflitto un dolore inconsolabile ed ora un Altro doloroso distacco. Di chi si tratta? Regina-Elisabetta-AltranotiziaProbabilmente la Regina d’Inghilterra, Elisabetta II, non vede l’ora che scocchi la mezzanotte del 31 dicembre 2021 ed un secondo dopo inizi un nuovo anno. Il 2021 è stato un anno terribile. L’addio a suo marito Filippo, il principe di Edimburgo, che per quasi 75 anni era stato al suo fianco, come oscuro ma fondamentale supporto, è stata una perdita devastante ed una ferita non rimarginabile. Poi quelle condizioni di salute un pò ballerine, che l’hanno costretta a rinunciare ad eventi ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lasi augura che questo anno termini il prima possibile. La perdita di suo marito, il principe Filippo di Edimburgo, che le ha inflitto un dolore inconsolabile ed ora undoloroso distacco. Di chi si tratta?-AltranotiziaProbabilmente lad’Inghilterra,II, non vede l’ora che scocchi la mezzanotte del 31 dicembre 2021 ed un secondo dopo inizi un nuovo anno. Il 2021 è stato un anno terribile. L’addio a suo marito Filippo, il principe di Edimburgo, che per quasi 75 anni era stato al suo fianco, come oscuro ma fondamentale supporto, è stata una perdita devastante ed una ferita non rimarginabile. Poi quelle condizioni di salute un pò ballerine, che l’hanno costretta a rinunciare ad eventi ...

