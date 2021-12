Pietro Castellitto e l'adolescenza difficile: 'Crescere a Roma nord, come il Vietnam' (Di lunedì 6 dicembre 2021) A 13 anni esordì nel film del papà 'Non ti muovere', ma quelli, per Pietro Castellitto , figlio d'arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini , non furono proprio anni facili. In un'intervista su ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) A 13 anni esordì nel film del papà 'Non ti muovere', ma quelli, per, figlio d'arte di Sergioe Margaret Mazzantini , non furono proprio anni facili. In un'intervista su ...

Advertising

proietta : RT @Boriss_1: Pietro Castellitto è Stanis La Rochelle in tutto e per tutto. - TruIeeIy : Sicuramente i veterani della guerra simpatizzano con questo 'figlio di' Pietro Castellitto e l'adolescenza diffici… - Casualsex6 : RT @Boriss_1: Pietro Castellitto è Stanis La Rochelle in tutto e per tutto. - Blupandah285 : RT @Boriss_1: Pietro Castellitto è Stanis La Rochelle in tutto e per tutto. - cherrycola_zero : RT @Boriss_1: Pietro Castellitto è Stanis La Rochelle in tutto e per tutto. -