Ormai in Formula 1 le gare si decidono in tribunale, è più cronaca giudiziaria che sport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non è Formula Uno. È Forum. È quella figata un po’ tamarra di Drive to Survive – anche – ma con il giudice Santi Licheri (buonanima) che ogni tanto convoca i litiganti, li “investiga” e poi distribuisce punizioni e sanzioncine a pioggia. Cinque secondi a Lewis di qua, una tirata d’orecchie e 25.000 euro a Max di là. E ora fate i bravi che altrimenti vi mando dal preside. Quei due, Hamilton e Verstappen, si stanno giocando un Mondiale all’ultima corsa della stagione, dopo 21 gare che si sono annullate quasi algebricamente: in volata, strozzati a pari punti (369,5) compreso quello strano mezzo punto raggranellato in una piega del regolamento più rarefatto della storia dello sport. Quei due sono un sette volte campione del mondo e un predestinato della generazione Playstation. In Arabia Saudita volano tra muretti semi-cittadini e curve ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non èUno. È Forum. È quella figata un po’ tamarra di Drive to Survive – anche – ma con il giudice Santi Licheri (buonanima) che ogni tanto convoca i litiganti, li “investiga” e poi distribuisce punizioni e sanzioncine a pioggia. Cinque secondi a Lewis di qua, una tirata d’orecchie e 25.000 euro a Max di là. E ora fate i bravi che altrimenti vi mando dal preside. Quei due, Hamilton e Verstappen, si stanno giocando un Mondiale all’ultima corsa della stagione, dopo 21che si sono annullate quasi algebricamente: in volata, strozzati a pari punti (369,5) compreso quello strano mezzo punto raggranellato in una piega del regolamento più rarefatto della storia dello. Quei due sono un sette volte campione del mondo e un predestinato della generazione Playstation. In Arabia Saudita volano tra muretti semi-cittadini e curve ...

