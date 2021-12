Noi e i diritti/1. Che ne sarà dei calciatori omosessuali a Qatar 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sapevo nulla di Joshua John Cavallo prima che ne scrivesse Vittorio Macioce sul “Giornale”. Joshua Cavallo è un calciatore australiano di 21 anni centrocampista dell’Adelaide United, è omosessuale e ha appena dichiarato: “Ho letto qualcosa sul carcere per i gay in Qatar, quindi ho molta paura, non vorrei davvero andarci”. In Qatar, dove il circo del calcio sta per trasferirsi in occasione dei Mondiali anche come glorificazione di un Paese molto potente e territorio propizio per fantastici affari, per chi non lo sapesse o non avesse voglia di saperlo gli omosessuali sono perseguitati e condannati alla reclusione. Perciò Nasser Al Khater, del comitato organizzatore dei Mondiali, ha subito voluto rassicurare Cavallo: tranquillo, niente galera, ma niente “manifestazioni pubbliche d’affetto che sono disapprovate” perché ci aspettiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non sapevo nulla di Joshua John Cavallo prima che ne scrivesse Vittorio Macioce sul “Giornale”. Joshua Cavallo è un calciatore australiano di 21 anni centrocampista dell’Adelaide United, è omosessuale e ha appena dichiarato: “Ho letto qualcosa sul carcere per i gay in, quindi ho molta paura, non vorrei davvero andarci”. In, dove il circo del calcio sta per trasferirsi in occasione dei Mondiali anche come glorificazione di un Paese molto potente e territorio propizio per fantastici affari, per chi non lo sapesse o non avesse voglia di saperlo glisono perseguitati e condannati alla reclusione. Perciò Nasser Al Khater, del comitato organizzatore dei Mondiali, ha subito voluto rassicurare Cavallo: tranquillo, niente galera, ma niente “manifestazioni pubbliche d’affetto che sono disapprovate” perché ci aspettiamo ...

