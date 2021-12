Milano, 82enne ucciso in casa: ferito anche con motosega (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni è stato ucciso nel suo appartamento al 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano, a Milano. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Da una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nell’appartamento praticando un foro nella porta di ingresso con una motosega e hanno colpito l’uomo con un’arma da taglio, procurandogli diverse ferite anche con la motosega, abbandonando quest’ultima e due coltelli da cucina sul pavimento prima di darsi alla fuga. Rilievi e indagini in corso da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Un uomo di 82 anni è statonel suo appartamento al 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano, a. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Da una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nell’appartamento praticando un foro nella porta di ingresso con unae hanno colpito l’uomo con un’arma da taglio, procurandogli diverse feritecon la, abbandonando quest’ultima e due coltelli da cucina sul pavimento prima di darsi alla fuga. Rilievi e indagini in corso da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82… - SkyTG24 : #Milano, chiede a due ragazzi di usare la mascherina sulla metro: 82enne aggredito e ferito - infoitinterno : Milano, 82enne ucciso in casa: ferito anche con motosega - mariarosariafil : RT @Agenzia_Ansa: Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82enne #… - DoctorDeathStar : RT @Agenzia_Ansa: Un anziano ucciso in casa a Milano, usata anche una motosega. A dare l'allarme i vicini, si cerca il killer dell'82enne #… -