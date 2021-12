Meteo Roma del 06-12-2021 ore 19:15 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilita prevalente al mattino con nuvolosità alternata a schiarite sui settori settentrionali al pomeriggio a te di Ampi spazi di sereno sulle regioni del nord-est cieli poco nuvolosi sul Piemonte Liguria e settori occidentali della Lombardia in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento peggiora nelle ore notturne con neve a bassa quota Al centro c’è regolarmente nuvolosi al mattino ma senza precipitazioni associate al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori eccetto qualche addensamento sulla Toscana in serata atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali peggioramento attesa nelle ore notturne con qualche pioggia sulla Toscana al sud Al mattino isolati piovaschi su Calabria Sicilia e Sardegna ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord stabilita prevalente al mattino con nuvolosità alternata a schiarite sui settori settentrionali al pomeriggio a te di Ampi spazi di sereno sulle regioni del nord-est cieli poco nuvolosi sul Piemonte Liguria e settori occidentali della Lombardia in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento peggiora nelle ore notturne con neve a bassa quota Al centro c’è regolarmente nuvolosi al mattino ma senza precipitazioni associate al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori eccetto qualche addensamento sulla Toscana in serata atteso un aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali peggioramento attesa nelle ore notturne con qualche pioggia sulla Toscana al sud Al mattino isolati piovaschi su Calabria Sicilia e Sardegna ...

