M5S | Conte | ' squadra decisa per competenze e non correnti | parola a iscritti'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ora c'è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S, puntando alledei suoi uomini e delle sue donne per vincere le sfide che ci attendono e difendere le conquiste già ottenute". Il 9 e il 10 dicembre glisono chiamati a pronunciarsi sull'approvazione della nomina dei cinque vicepresidenti e sull'elezione dei componenti dei comitati politici". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa a Montecitorio. "A pronunciarsi saranno migliaia di, la partecipazione è l'unico modo che conosciamo per condividere il progetto. Avremo un Movimento capace di agire come. Mi piace sottolineare che le decisioni verranno deliberate da migliaia di, che contribuiranno a decidere al di fuori di caminetti ...

dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - lucianonobili : “Il #M5S non andrà più sulla #Rai” tuonava, pochi giorni fa, il re dei penultimatum #Conte. Che ci fa, allora, il s… - patriziadegioia : RT @elevisconti: Se davvero Calenda sfida Conte ci sarà da ridere. Il PD e il M5S si troverebbero a dover chiedere i voti ai vituperatissim… - rossato_davide : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte (#M5S|NI): 'Ho declinato la mia candidatura alle suppletive di Roma-Trionfale.' @ultimora_pol -

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Il M5S varerà un pacchetto di misure che chiameremo 'Risarcimento giovani'". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso di ...
Roma, 6 dic. "Ora c'è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S, puntando alle competenze dei suoi uomini e delle sue donne per vincere le sfide che ci a ...