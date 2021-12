La sua passione segreta? Lo scrittore Philip Roth. (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bellezza naturale, occhi verdi che abbagliano il piccolo schermo e sorriso disarmate. È Maria Chiara Giannetta, 29 anni, l’attrice protagonista della fiction Blanca per la regia di Jan Michelini, in onda tutti i lunedì sera su Rai1 alle 21.25. In poco tempo, con tanta gavetta e impegno, la ragazza venuta dalla Puglia – oggi volto femminile di punta delle fiction Rai – ha conquistato il cuore degli italiani. Merito del talento che ha dimostrato nel ruolo di una detective ipovedente della polizia di Genova, contendendosi la scena con la compagna di set, Fiona, splendido esemplare di bulldog americano. Leggi anche › Non vedente ma con un super potere. È “Blanca”, nuova detective di Rai1 Le azioni quotidiane fatte da “bendata” Dotata di un intuito ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bellezza naturale, occhi verdi che abbagliano il piccolo schermo e sorriso disarmate. È Maria Chiara Giannetta, 29 anni, l’attrice protagonista della fiction Blanca per la regia di Jan Michelini, in onda tutti i lunedì sera su Rai1 alle 21.25. In poco tempo, con tanta gavetta e impegno, la ragazza venuta dalla Puglia – oggi volto femminile di punta delle fiction Rai – ha conquistato il cuore degli italiani. Merito del talento che ha dimostrato nel ruolo di una detective ipovedente della polizia di Genova, contendendosi la scena con la compagna di set, Fiona, splendido esemplare di bulldog americano. Leggi anche › Non vedente ma con un super potere. È “Blanca”, nuova detective di Rai1 Le azioni quotidiane fatte da “bendata” Dotata di un intuito ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Stefano Bollani, compositore, pianista di fama internazionale, scrittore, attore e cantante. Si… - FabrizioGalliBL : RT @AlzogliOcchi: Ancora una volta #papaFrancesco solca il Mediterraneo per portare una parola nei luoghi di frontiera La sua passione per… - MarisciaFox : RT @marifcinter: UFFICIALE - Inter e Moncler annunciano una nuova collaborazione: in linea con la sua passione per il design, l'innovazione… - lollino04252255 : RT @pizzigo: Avevo detto a Vincenzo Italiano che la lunga intervista che ci ha concesso per il libro su Guardiola gli avrebbe portato bene… - BabboleoNews : Il cordoglio del sindaco di #Imperia, Claudio #Scajola, per la scomparsa dell’ex deputato e presidente dell’Imperia… -