Il meraviglioso post di Aurora Ramazzotti in mezzo a mamma e papà

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La figlia di Erose Michelle Hunziker,, ha compiuto 25 anni il 5 dicembre e ha festeggiato insieme ai suoi genitori, che hanno celebrato la figlia anche sui loro social. Ovviamente, essendo divorziati dal 2009, è davvero raro vedere Eros e Michelle Hunziker (che sono stati sposati per 11 anni, dal 1998) insieme alla figlia. Ma la dolcissima foto di tutti e tre abbracciati, per il compleanno di, è stupenda. “Love 25“, scrive lanella didascalia, con la foto di lei inai suoi genitori che la baciano. Una foto che riunisceEros eHunziker in uno scatto familiare davvero toccante, dove si vede tutta la felicità di...