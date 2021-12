Ibrahimovic ha fatto anche il portiere | le partite e la squadra

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante del Milanin un’intervista a ‘Che Tempo che fa’ ha raccontato a Fabio Fazio quando fece ilnell’Fbk Balkan Zlatanvive del gol ormai da tanti anni ma l’intervista a ‘Che tempo che fa’ è servitaper far conoscere qualche dettaglio inedito della sua vita. In particolare, l’attaccante del Milan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

- Albinocontente4 : 'Ho fatto più di 500 gol, ma ne ho anche sbagliato qualcuno... pochi.' La fantastica carriera di Zlatan Ibrahimovi… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Ibrahimovic: "#Mourinho è un grande allenatore e un grande amico, mi ha fatto crescere" - Romagialloross4 : #Ibrahimovic: "#Mourinho è un grande allenatore e un grande amico, mi ha fatto crescere" - forzaroma : #Ibrahimovic: '#Mourinho grande amico, mi ha fatto crescere in campo e fuori' #ASRoma #CTCF

... costretta a vendere agli avversari i suoi migliori giocatori, tra cui un giovane. ... Ma hain tempo a chiudere il ciclo della Juve e lo hacon lo stesso tecnico che quel ciclo ...Infine in tanti hannopropria la richiesta fatta da Ibra, di voler rimanere a vita al Milan : 'E rinnovategli sto contratto'. SPORTEVAI Buon compleanno: come è cambiato Ibra negli ...Zlatan Ibrahimovic ha sempre le idee chiare, soprattutto quando si parla del suo futuro: lo svedese ha ancora voglia di giocare e di proseguire la sua infinita carriera. Per ora il ritiro dal calcio..Abbiamo fatto un grande passo in avanti e ora possiamo dire che il Milan è tornato a un livello alto. Chiusura dedicata al delicato tema razzismo: «Mi chiedo: quando urlano contro quelli di colore ci ...