Gabriel Garko esce allo scoperto con Matia Emme

E' un manager trentaseienne di stanza a Milano il fidanzato di Gabriel Garko: Matia Emme. I due sono usciti allo scoperto sui social Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Gabriel Garko ha ufficializzato di essere nuovamente fidanzato dopo la fine della relazione con il collega Gabriele Rossi (che ha parlato di lui recentemente a "Oggi è un altro giorno" su Raiuno). Il fortunato risponde al nome di Matia Emme, è un manager trentaseienne di stanza a Milano e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo o della musica, come invece si era ipotizzato inizialmente – complice l'omonimia con un dj parecchio attivo sui social. Ad un anno dal suo coming-out, avvenuto in ...

