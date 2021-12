Formazioni ufficiali Empoli Udinese | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3–1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.(4-4-2): Silvestri, Perez, De Maio, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. Allenatore: Gotti. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : Empoli-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA #EmpoliUdinese… - CalcioNews24 : Formazioni ufficiali #EmpoliUdinese: le scelte degli allenatori - marinabeccuti : Empoli-Udinese, formazioni ufficiali - Torinogranatait : Empoli-Udinese, formazioni ufficiali - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #EmpoliUdinese, formazioni ufficiali: dentro Bajrami e Cutrone, fuori Nuytinck ? -

