Droga a fiumi nelle borgate di Palermo | ricostruiti i canali dello spaccio

AGI - "Pandora" è l'ultima di una serie di operazioni contro il traffico di Droga messe in atto in poco più di un mese a Palermo. Negli ultimi 35 giorni, infatti, su delega della Dda di Palermo, sono infatti state eseguite 112 misure cautelari in svariate zone del capoluogo siciliano: "Il 2 novembre 58 misure allo Sperone, 12 misure il 30 novembre a Passo di Rigano a cui si aggiungono le 31 di questa notte", afferma il Comando provinciale dell'Arma riferendosi all'operazione appena conclusa, che ha portato all'arresto di 31 persone. L'illecito giro d'affari, su base annua, complessivamente è stato stimato in 3 milioni di euro circa. Le indagini che hanno portato agli ultimi arresti fanno riferimento a un traffico di Droga che da Ballarò, nel cuore di Palermo, arrivava fino a Partanna

