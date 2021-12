Dai mandarini un aiuto contro ritenzione idrica e ipertensione arteriosa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cosa contiene e benefici per la salute Il mandarino è un frutto ricco di acqua, vitamine e sali minerali. In particolare, in una porzione (150 g) sono presenti ben 315 g di potassio, caratteristica che lo rende un alimento interessante per il controllo della pressione arteriosa e gli conferisce un’azione diuretica, contrastando la ritenzione idrica, oltre che agire come calmante del sistema nervoso. Un ottimo snack, da gustare a metà mattina o metà pomeriggio, per alleviare i casi di stress, oppure dopo cena per favorire il riposo notturno, poiché al suo interno si trova anche bromuro. I flavonoidi e i flavonoidi in esso contenuti, agendo sinergicamente con la vitamina C, possono aiutare ad aumentare il tono dei capillari e si rivelano utili in tutte le persone che soffrono di fragilità vasale. Mentre l’adenosina, ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cosa contiene e benefici per la salute Il mandarino è un frutto ricco di acqua, vitamine e sali minerali. In particolare, in una porzione (150 g) sono presenti ben 315 g di potassio, caratteristica che lo rende un alimento interessante per illlo della pressionee gli conferisce un’azione diuretica, contrastando la, oltre che agire come calmante del sistema nervoso. Un ottimo snack, da gustare a metà mattina o metà pomeriggio, per alleviare i casi di stress, oppure dopo cena per favorire il riposo notturno, poiché al suo interno si trova anche bromuro. I flavonoidi e i flavonoidi in esso contenuti, agendo sinergicamente con la vitamina C, possono aiutare ad aumentare il tono dei capillari e si rivelano utili in tutte le persone che soffrono di fragilità vasale. Mentre l’adenosina, ...

